Europee, Renzi: “Nessun accordo con la Dc, ma basta col giustizialismo” VIDEO

Il leader Iv a Palermo

PALERMO – “Non c’è stato accordo con la Democrazia cristiana, quindi non avremo quei voti: proprio per questo mi sento libero di dire che il giustizialismo ad personam non funziona”.

Il leader di Italia viva fa tappa a Palermo per sponsorizzare la lista Stati Uniti d’Europa e torna così, senza mai citarlo esplicitamente, sulla mancata candidatura dell’ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto.

Zambuto e il caso Cuffaro

Zambuto, genero di Cuffaro, ha deciso di non candidarsi nella lista di scopo messa in piedi da Iv, +Europa e socialisti a causa delle polemiche sul suo rapporto di parentela con Cuffaro, leader della Dc.

Renzi, missili contro il Pd

Da Renzi, poi, bordate al Pd: “Faccio un appello agli elettori del Pd, qualsiasi nome scriviate sulla scheda state votando la Cgil-5stelle, non state votando il Pd, perché il Partito democratico che sostiene almeno in parte il referendum sul jobs act tradisce la sua storia. Il Pd non è più la casa dei riformisti”.

“L’altro appello che faccio è al mondo popolare – aggiunge -. Se volete candidati che al Parlamento europeo facciano la differenza contro i populisti e contro i sovranisti scegliete le persone e le nostre persone sono in grado di fare la differenza”.