Nelle prossime settimane i prezzi potrebbero salire ancora. Stangata anche sui treni

La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti non pesa soltanto sugli equilibri geopolitici internazionali. Le conseguenze stanno arrivando anche nella vita quotidiana di milioni di persone, soprattutto per chi sta programmando un viaggio nelle prossime settimane.

Con il conflitto che continua a mantenere alta la tensione sul mercato del petrolio, il costo dei carburanti è tornato a salire e l’effetto si riflette già sui biglietti aerei in vista delle festività pasquali.

I prezzi minimi per volare dal Nord al Sud Italia stanno già toccando cifre molto elevate e su alcune tratte superano i 400 euro tra andata e ritorno. Nonostante manchino ancora settimane alle vacanze di Pasqua, il caro voli è già evidente.

Pasqua, caro voli già visibile sulle rotte italiane

A fotografare l’andamento delle tariffe è stata Assoutenti, che ha monitorato i prezzi dei biglietti negli ultimi giorni. Secondo l’associazione che tutela i consumatori, i costi risultano già molto alti nonostante il periodo festivo non sia proprio imminente.

Ipotizzando di partire venerdì 3 aprile con ritorno martedì 7 aprile, alcune delle tratte più costose risultano:

Genova – Catania: 418 euro

418 euro Milano – Crotone : 343 euro

343 euro Roma – Reggio Calabria : 324 euro

324 euro Milano – Reggio Calabria: 308 euro

Secondo l’associazione “servono più di 320 euro per volare nelle stesse date verso Catania partendo da Torino, Firenze e Ancona. Tra i prezzi più alti anche la tratta Napoli-Olbia (310 euro), Verona-Catania (297 euro), Milano-Brindisi (296 euro), Milano-Catania (290 euro), Verona-Palermo (282 euro), Bologna-Reggio Calabria (281 euro)”.

Va inoltre ricordato che si tratta di tariffe base, che non includono servizi aggiuntivi come bagaglio a mano o scelta del posto.

Anche i treni registrano rincari

Il caro trasporti non riguarda soltanto gli aerei. Anche chi sceglie il treno, secondo Assoutenti, deve fare i conti con prezzi elevati.

“Un viaggio di sola andata (3 aprile) su un treno alta velocità, acquistandolo oggi, costa almeno 185 euro per andare con Italo da Torino a Reggio Calabria, 175 euro partendo da Milano. Con Trenitalia servono 120 euro da Milano a Lecce, 116 euro da Torino a Bari, 96 euro da Venezia a Lecce, 92 euro da Genova a Salerno”, spiega ancora l’associazione.

Guerra in Iran e carburanti: perché i prezzi stanno salendo

Dietro l’impennata delle tariffe non c’è soltanto la maggiore domanda legata alle festività. Il conflitto in Iran sta infatti creando una forte pressione sui mercati energetici e sul traffico aereo internazionale.

“Si tratta di tariffe destinate a salire ulteriormente nei prossimi giorni”, avverte Assoutenti. “I rincari dei carburanti e le perdite subite dalle compagnie aeree negli ultimi giorni a causa della chiusura degli spazi aerei rischiano di essere a breve trasferiti sulle tariffe praticate ai consumatori, con una nuova ondata di rincari per i biglietti per tutte le destinazioni”, spiega il presidente Gabriele Melluso.

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