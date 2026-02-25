 Barbagallo: “Riecco il caro voli per Pasqua"
Barbagallo: “Caro voli anche per Pasqua. Si intervenga su algoritmi”

Il segretario regionale del Pd in commissione Trasporti alla Camera
A ROMA
di
Si avvicinano le festività pasquali e inesorabilmente per i siciliani riecco il caro voli. Oramai divenuto un punto fermo come la siccità e gli incendi in estate e il cambio di stagione ogni anno, riecco le cifre astronomiche per i voli da e per le Isole anche per Pasqua, come già avvenuto a Natale”.

Così il segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, che ha incalzato il governo durante il question time in commissione Trasporti a Montecitorio.

“Il tutto nella totale inerzia del Governo che non muove un dito per contrastare gli algoritmi che favoriscono soltanto gli interessi delle compagnie aeree a discapito del diritto alla mobilità dei siciliani, considerati cittadini di serie B”, aggiunge Barbagallo.

“Servono misure drastiche per – prosegue – contrastare il caro voli e per questo insistiamo affinché venga calendarizzato il progetto di legge del Pd che interviene per regolamentare proprio gli algoritmi, fermando questa insopportabile speculazione in danno di famiglie e studenti fuori sede, in aperta violazione del principio costituzionale di insularità. E contestualmente occorre ripristinare le tratte della continuità territoriale che – conclude – consentano gli spostamenti ai siciliani, anche durante le festività e i periodi di maggiore richiesta, senza essere penalizzati dai costi proibitivi dei biglietti”.

