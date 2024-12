Caro voli e “sconti” della Regione: già 22 mila richieste di rimborso

Secondo la deputata Varchi, si "garantisce il diritto alla mobilità"

CATANIA – “La Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, accoglie con soddisfazione il decreto “Stop caro voli Natale 2024”, presentato dalla Regione Siciliana, che raddoppia lo sconto sui biglietti aerei per chi desidera raggiungere l’Isola durante le festività natalizie”.

Lo afferma una nota della Sac, che sottolinea come “grazie a questo intervento, chi viaggerà tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025 potrà usufruire di una riduzione del 50% sulle tariffe dei voli diretti da e per la Sicilia, un provvedimento esteso non solo ai residenti, ma anche a chi è nato sull’Isola pur risiedendo altrove”.

Le richieste pervenute

“Con oltre 22 mila richieste di rimborso già presentate sulla tratta Catania-Roma – sottolinea inoltre la Sac – questi dati evidenziano l’importanza del provvedimento per migliaia di viaggiatori. Sac rinnova il proprio impegno per accogliere al meglio i passeggeri negli aeroporti di Catania e Comiso, assicurando la massima efficienza e qualità del servizio durante il periodo natalizio”.

“Questa misura – ha detto il presidente di SAC Giovanna Candura – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la nostra comunità nonché un’importante opportunità per rafforzare i legami tra la Sicilia e chi, pur vivendo lontano, desidera ritrovare le proprie radici e la propria famiglia durante le festività”.

“È una decisione che valorizza il nostro territorio – ha aggiunto – e lo rende ancora più accessibile, favorendo non solo i passeggeri ma anche il sistema economico e turistico dell’Isola”.

Torrisi: “Grati per questo provvedimento”

Anche l’Amministratore Delegato di SAC, Nico Torrisi, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Siamo profondamente grati per questo provvedimento, che rafforza la connessione tra la Sicilia e il resto del Paese in un momento di alta mobilita’ come quello natalizio.

Il raddoppio dello sconto sui voli rappresenta una risposta concreta alle criticità legate al costo delle tariffe aeree, dimostrando una visione strategica e inclusiva. SAC continuerà a collaborare con le istituzioni per migliorare l’accessibilità dell’Isola e garantire servizi sempre più efficienti e di qualità per i nostri passeggeri”.

Varchi: si garantisce diritto alla mobilità

“Vivo apprezzamento per l’impegno tempestivo e concreto profuso dall’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricó e del governo della Regione Siciliana nel contrastare il caro voli. Un tema cruciale per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, specialmente in vista delle festività natalizie”.

Lo ha detto la deputata, responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi. “La decisione – prosegue – di destinare ulteriori risorse, pari a 17,2 milioni di euro ed estendere una scontistica del 50% sui biglietti aerei dei siciliani, inclusi coloro che non risiedono attualmente sull’isola, rappresenta una risposta pronta e sensibile alle esigenze delle famiglie”.

“La solerzia con cui il governo regionale e l’assessore Aricò hanno affrontato questa emergenza – conclude – dimostra una sensibilità concreta alle istanze dei cittadini e al tema del ricongiungimento familiare oltre che al sostegno a studenti e lavoratori fuori sede”.