La deputata FdI: "Bisogna andare oltre l'ordinaria amministrazione"

PALERMO – Se non è l’annuncio ufficiale della propria candidatura a sindaca di Palermo poco ci manca. Carolina Varchi, deputata nazionale di Fratelli d’Italia ed ex guida dell’assessorato al Bilancio nella giunta Lagalla, rompe gli indugi e annuncia la nascita di ‘Palermo Capitale’, un cantiere di idee “per rigenerare la città”.

Carolina Varchi lancia il suo cantiere per Palermo

“Ho deciso di unire tante realtà che vogliono partecipare alla vita pubblica della città mettendo a disposizione le loro conoscenze, professionalità ed esperienze”, dice Varchi in una lunga nota nella quale ricorda di avere fatto parte dell’attuale amministrazione di centrodestra che “ha risolto alcune delle emergenze di Palermo, dal dissesto finanziario all’emergenza cimiteri”. Fratelli d’Italia ha avuto in questo “un ruolo determinante – prosegue -, essendo il motore trainante della coalizione che governa la città”.

“Andare oltre l’ordinaria amministrazione”

Varchi, che vanta un rapporto di fraterna amicizia con la premier Giorgia Meloni, annuncia però che è giunto il momento “di andare oltre l’ordinaria amministrazione”. Lo scopo è “proiettare Palermo nello scenario nazionale ed internazionale da protagonista”. Lo strumento sarà proprio ‘Palermo Capitale’, per una città “che deve abbandonare la rassegnazione e ritrovare la sua dimensione naturale di capitale economica, culturale e sociale del Mediterraneo”.

Scontato il ‘no’ “agli odiatori seriali” e agli “slogan urlati sui social”. La parlamentare di fede meloniana, però, sembra decisa anche ad andare oltre l’attuale esperienza di governo che vede Roberto Lagalla al primo mandato : “C’è bisogno di mettere nero su bianco un’idea diversa di Palermo che sia la stella polare della classe dirigente presente e futura della città”, dice la deputata che nel 2022 ritirò la sua candidatura in favore dell’ex rettore dell’Università di Palermo.

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Roberto Lagalla e Carolina Varchi

Nessuna dichiarazione esplicita su quale dovrebbe essere il suo ruolo in questo processo di rinnovamento delle idee e di salto di qualità. “Contribuirò da parlamentare nazionale eletta in questa città, forte dell’esperienza maturata da vicesindaco e da esponente di Fratelli d’Italia che è stato e sarà interlocutore naturale per quanti vorranno contribuire a costruire la città del futuro”, osserva Varchi che poi conclude: “Questo cantiere è aperto a quanti vogliono contribuire a trasformare quella grande idea di Palermo in azione e realtà concreta”.

Varchi e Palermo

L’annuncio del cantiere per ‘Palermo Capitale’ è soltanto l’ultimo intervento di Varchi sul futuro del capoluogo siciliano. L’ultima volta la deputata di FdI aveva detto la sua sul ritorno alla vita del Castello Utveggio, riqualificato grazie all’intervento del governo regionale e inaugurato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Nella Palermo del futuro che immagino, anche Monte Pellegrino dovrà essere sempre più accessibile e pienamente fruibile da cittadini e turisti”, disse in quell’occasione non nascondendo l’intenzione di dire la propria sul futuro della città.