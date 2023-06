Caronte & Tourist, restano i disagi: due navi in servizio alle Eolie

Due sole navi in esercizio

LIPARI (MESSINA) – Restano due, anche per oggi, le navi traghetto (Laurana e Paolo Veronesi) di Caronte & Tourist isole minori in servizio nelle isole Eolie. La società, dopo aver ottenuto, ieri, dalla Procura messinese la “facoltà d’uso” delle sei navi sequestrate, deve far fronte ai tempi tecnici necessari per la piena riattivazione dei collegamenti.

Intanto, per oggi, in aggiunta a due normali collegamenti di linea, ha disposto una corsa straordinaria della nave Laurana da Milazzo per Vulcano – Lipari – Santa Marina Salina e viceversa. La stessa nave, al rientro a Milazzo, partirà alla volta di Napoli collegando, oltre Lipari e Vulcano, anche Panarea, Ginostra e Stromboli. Per quanto concerne il completo ripristino dei collegamenti questo dovrebbe avvenire già domani, o al massimo sabato.