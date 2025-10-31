Quasi 18mila le famiglie palermitane a cui andranno i 500 euro una tantum per la spesa

Il Comune di Palermo ha reso noto l’elenco completo dei cittadini che potranno beneficiare della “Carta Dedicata a Te 2025”. Si tratta di un contributo economico una tantum del valore di 500 euro destinato ai nuclei familiari individuati dall’INPS e utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Sono 17.867 le carte assegnate a famiglie palermitane con ISEE fino a 15mila euro.

Il sussidio, stabilito dal Governo ed erogato tramite una carta elettronica nominativa fornita da Poste Italiane attraverso la società controllata Postepay, sarà disponibile per il ritiro a partire da martedì 5 novembre 2025 e fino al 16 dicembre 2025.

I beneficiari identificati dal numero di protocollo della DSU

I cittadini inseriti nell’elenco, identificabili tramite il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), dovranno accedere al portale https://portalesociale.comune.palermo.it/home utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE per scaricare la lettera necessaria al ritiro della carta presso gli uffici postali cittadini.

L’accesso al sito sarà consentito esclusivamente al “dichiarante”, ossia al componente del nucleo familiare che ha presentato e firmato la DSU nel 2025. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile visualizzare la sezione “Domande – Sezione per la consultazione delle domande” e scaricare la comunicazione ufficiale cliccando sull’icona presente accanto alla voce “Carta Dedicata a Te”.

Carta Dedicata a Te 2025, istruzioni per gli assegnatari di Palermo

Chi aveva già ricevuto il contributo negli anni precedenti non dovrà recarsi agli sportelli: la carta in uso sarà automaticamente ricaricata. Diversamente, se il dichiarante della DSU 2025 non coincide con quello dell’anno passato, verrà emessa una nuova carta per l’intero nucleo familiare.

In caso di smarrimento, furto o malfunzionamento, sarà possibile richiedere una sostituzione in qualsiasi ufficio postale presentando documento di riconoscimento e, se necessario, copia della denuncia alle autorità competenti, come specificato nelle FAQ INPS del 10 settembre 2025.

Attenzione alle scadenze

L’amministrazione comunale ricorda infine che il primo utilizzo della Carta Dedicata a Te 2025 dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la perdita del beneficio. Tutte le somme dovranno essere spese entro il 28 febbraio 2026. Dopo tale data, i fondi non utilizzati decadranno automaticamente.