Carta della Cultura, bonus di 100 euro per i libri tramite l’App Io: come richiederla

La domanda si potrà presentare dall'uno ottobre

ROMA – Da giorno uno ottobre, fino al 31 dello stesso mese, sarà possibile richiedere la ‘Carta della Cultura’, promossa dal Ministero della Cultura.

L’iniziativa del ministero della Cultura, realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura (Cepell), “mira a contrastare la povertà educativa e culturale”. La legge per la promozione della lettura è di febbraio 2020, con la successiva approvazione dei decreti attuativi è ora possibile recuperare anche il bonus degli ultimi anni, fino a 500 euro.

L’importo potrà essere speso per l’acquisto di libri, sia cartacei che digitali (purché dotati di codice ISBN), presso le librerie e i punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata.

Chi può richiedere il bonus

La Carta della Cultura è un bonus di 100 euro, destinato alle famiglie con basso reddito (Isee fino a 15mila euro), per l’acquisto di libri, sia cartacei che digitali (purché dotati di codice Isbn), presso le librerie e i punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata

Come richiedere la Carta della Cultura

La domanda per accedere al bonus della ‘Carta della Cultura’ dovrà essere presentata esclusivamente tramite IO, l’app dei servizi pubblici gestita da PagoPA e accessibile, in modo semplice, veloce e sicuro, utilizzando l’identità SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).

Per ogni nucleo familiare è assegnata una sola carta e le graduatorie saranno stilate in base all’ISEE dell’anno a cui è riferita la carta, in ordine crescente (dall’ISEE più basso al più alto) e in all’ordine di presentazione della richiesta, fino a esaurimento fondi.

Sempre tramite l’App IO si conoscerà l’esito della richiesta, i beneficiari riceveranno la carta direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’app e avranno 12 mesi di tempo dal rilascio per utilizzarla.

