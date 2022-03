Carta Giovani Nazionale, cos’è, a cosa serve e a chi spetta

Permette, ai più giovani, di usufruire di agevolazioni e sconti

I residenti in Italia con età compresa tra i 18 e i 35 anni possono utilizzare la Carta Giovani Nazionale per accedere a sconti e agevolazioni su attività culturali, servizi di ristorazione, alloggi, negozi e trasporti. La carta non ha alcun costo e può essere attivata in qualsiasi momento online.

CARTA GIOVANI NAZIONALE, COS’È

La Carta Giovani Nazionale una card virtuale gratuita che consente a cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni di ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo e legato al benessere. La carta è valida online e su tutto il territorio nazionale. Si può scaricare direttamente sull’App IO, è attiva senza soluzione di continuità ed è valida su tutto il territorio nazionale.

La Carta Giovani Nazionale è un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. È stato il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 27 febbraio 2020 ad istituirla seguendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 413, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

IL CIRCUITO EUROPEO DELLA CARTA GIOVANI NAZIONALE

La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale che aderisce anche al network delle Youth Card dei Paesi europei associati all’European Youth Card Association (EYCA). È bene specificare che vale però, al di fuori dei confini nazionali e in territorio europeo, solo per chi ha dai 18 ai 30 anni. Ciò in quanto l’adesione al network UE è in fase di perfezionamento. Per gli under 31 quindi, con questa card è possibile ottenere sconti e agevolazioni su attività culturali, negozi, trasporti, ristorazione e alloggio anche nei Paesi europei aderenti al circuito (36 Paesi).

A CHI SPETTA LA CARTA

La Carta giovani nazionale può essere utilizzata dai ragazzi e ragazze che hanno un’età tra i 18 e i 35 anni compiuti e che siano residenti in Italia. Vale sia per coloro che sono cittadini italiani, che europei. Considerato che l’attivazione della Carta Giovani Nazionale avviene esclusivamente tramite l’app IO, è indispensabile essere in possesso di un’identità digitale (SPID o CIE) per autenticarsi.

COME RICHIEDERE LA CARTA GIOVANI NAZIONALE

L’attivazione della Carta Giovani Nazionale avviene soltanto tramite l’app IO, per richiederla gratuitamente è, quindi, necessario essere in possesso di un’identità digitale (SPID o CIE). Una volta effettuato il download, dopo essersi autenticati nell’App IO con SPID o CIE, è necessario seguire questi step:

entrare nella sezione “Portafoglio” dell’App;

dell’App; premere il tasto “Aggiungi” e andare su “Sconti, Bonus e altre iniziative” ;

e andare su ; scegliere la Carta Giovani Nazionale dalla lista di quelli disponibili.

A questo punto, basterà seguire i passaggi in App per completare la richiesta e attivare la Carta. Se siete in possesso di tutti i requisiti che danno diritto alla Carta Giovani Nazionale, l’attivazione è pressoché immediata. In pochi minuti, dal momento della richiesta, IO completa le verifiche necessarie e attiva la CGN.

COSA SI PUO’ ACQUISTARE CON LA CARTA

La Carta giovani nazionale permette di acquistare a prezzi scontati beni e servizi in vari ambiti: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, mobilità, formazione. A ciascun beneficiario registrato, la Carta consente di usufruire di una serie di agevolazioni dedicate e relative, a titolo esemplificativo, a:

acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; acquisto di titoli di viaggio;

accesso a piattaforme per car sharing ed altri s ervizi di mobilità ;

ed altri s ; acquisti di servizi di telefonia e accesso ad internet;

e accesso ad accesso a piattaforme per la distribuzione di contenuti di intrattenimento ;

; acquisto di libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook;

pubblicazioni, audiolibri, ebook; accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

ed accesso a circuiti o strutture dedicate allo svolgimento di attività sportive o ricreative e formative (corsi di musica, di teatro o di lingua straniera);

(corsi di musica, di teatro o di lingua straniera); accesso a strutture ricettive;

accesso a strutture dedicate alla salute e al benessere psicofisico;

e al eventuale coupon o strumento equivalente per partecipare a specifici eventi (concerti, festival, visite guidate, tour culturali, ecc.), gratuitamente oppure a prezzi particolarmente agevolati.

In generale, per aderire alle agevolazioni della CGN, le attività oggetto di incentivo devono essere tenute sul territorio nazionale, oppure europeo nel caso degli under 31.

COME FUNZIONA LA CARTA GIOVANI NAZIONALE

Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato. Per usarla è necessario cercare nell’App IO l’agevolazione o lo sconto di proprio interesse nell’apposita sezione “Vedi agevolazioni”. La carta vale sia online che offline e può essere usata nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

nel caso di servizi o acquisti online presso negozi convenzionati, basta aprire il dettaglio dell’agevolazione di proprio interesse e visualizzare il codice sconto offerto. Poi si deve copiare e incollare nel campo sconto del sito dell’esercente. Alcuni codici hanno una durata limitata e devono essere utilizzati entro 10 minuti. Alcuni esercenti online poi, non richiedono l’uso di codici. In questo caso, l’App IO indirizza l’utente direttamente alla pagina da cui si può accedere all’agevolazione;

presso negozi convenzionati, basta aprire il dettaglio dell’agevolazione di proprio interesse e visualizzare il offerto. Poi si deve copiare e incollare nel campo sconto del sito dell’esercente. Alcuni codici hanno una durata limitata e devono essere utilizzati entro 10 minuti. Alcuni esercenti online poi, non richiedono l’uso di codici. In questo caso, l’App IO indirizza l’utente direttamente alla pagina da cui si può accedere all’agevolazione; in caso di servizi o acquisti presso strutture fisiche, è necessario invece aprire l’App IO e mostrare la Carta Giovani Nazionale in cassa per ottenere lo sconto. Una volta riconosciuta la Carta, lo sconto previsto verrà applicato al proprio acquisto.

È bene specificare che ogni operatore convenzionato regola autonomamente le modalità di utilizzo dei codici sconto che mette a disposizione, inclusa l’eventuale non cumulabilità con altre agevolazioni. Quanti acquisti è possibile realizzare? Non è previsto un limite al numero di acquisti e sconti utilizzabili.

I PARTNER LE AGEVOLAZIONI DISPONIBILI

I partner che offrono agevolazioni, sconti, beni e servizi ai beneficiari della Carta Giovani Nazionale, possono essere aziende private e pubbliche o istituzioni. Tali realtà possono aderire al progetto proponendo esperienze e vantaggi per i giovani in vari ambiti. Al momento le aziende partner in Italia sono 50.

Gli operatori che intendono aderire ai programmi della Carta Giovani Nazionale possono partecipare all’Avviso pubblico indetto dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’avviso scade il 30 giugno 2022 alle ore 12.00.

L’elenco di chi aderisce al progetto, in continuo aggiornamento, si può consultare direttamente sull’App IO nella sezione “Vedi agevolazioni”. La lista include gli operatori che offrono sconti presso punti fisici, tramite un canale di e-commerce o entrambi. Troverete le schede degli operatori sempre aggiornate con il dettaglio delle agevolazioni attive.

La lista include soltanto gli esercenti che offrono agevolazioni sul territorio nazionale. Per conoscere gli esercenti che partecipano al programma negli altri Paesi europei, è necessario visualizzare la lista di tutti gli sconti disponibili sul sito ufficiale di EYCA o premendo la “(i)” a fianco di “Circuito EYCA” nella schermata di dettaglio della CGN nell’App IO.

QUANDO SCADE LA CARTA

La Carta Giovani Nazionale perde validità al compimento del 36° anno di età. La data di scadenza è indicata nel dettaglio della Carta sempre consultabile nella sezione “Portafoglio” dell’App IO. Dopo i 30 anni, in ogni caso, si può usufruire soltanto delle agevolazioni promosse sul territorio nazionale, dal momento che quelle offerte dal circuito EYCA a livello europeo sono valide fino al compimento del 31° anno di età.

CHI PUO’ USARE LA CARTA

La carta è nominale e può essere utilizzata solo dal titolare. Non è possibile condividere le agevolazioni della Carta Giovani Nazionale con familiari, amici e parenti. Se non viene rispettato questo vincolo la carta può essere revocata.

COME DISATTIVARE LA CARTA GIOVANI NAZIONALE

Dalla schermata di dettaglio della CGN sull’App IO è possibile disattivare la Carta. Basterà premere su “Disattiva la tua carta” e confermare. Da quel momento non sarà più visibile nel portafoglio. Disattivando la CGN, si perdono anche i diritti relativi al circuito EYCA.

ASSISTENZA SULL’USO DELLA CARTA GIOVANI NAZIONALE

Nel caso di problemi di natura tecnica, ad esempio sull’attivazione della Carta o su malfunzionamenti dell’App IO si può contattare l’assistenza dell’App IO toccando l’icona con il punto interrogativo che si trova in alto a destra di ogni schermata dell’applicazione. Eventuali problematiche relative alle transazioni effettuate o alle agevolazioni attivate, però, sono di esclusiva competenza dei partner aderenti all’iniziativa.

Per problemi non dipendenti dall’App, ma sempre legati all’iniziativa, si può presentare reclamo direttamente al Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, compilando il modulo e inviandolo all’indirizzo email cartagiovaninazionale@governo.it. Una volta inviata la segnalazione, potreste essere contattati per eventuali chiarimenti e riceverete una risposta dal Dipartimento entro 30 giorni. I dati personali acquisiti con il reclamo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196 del 2003.

Inoltre il Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale hanno messo a disposizione le risposte alle principali FAQ sulla Carta Giovani Nazionale. Inoltre

LE FINALITÀ

La Carta Giovani Nazionale punta a migliorare la qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita e incentivando la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative. Ha anche finalità formative e promuove, nella cultura giovanile, processi legati alla transizione digitale ed ecologica.