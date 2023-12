Carta spesa ‘Dedicata a te’ prorogata e potenziata: chi può ottenere la card

Il ministro Lollobrigida ha annunciato la novità

Arriva una proroga dei termini per attivare la carta “dedicata a te”. Chi non era riuscito a ritirare la carta o effettuare la prima transazione entro il 15 settembre scorso, potrà attivare la card entro e non oltre il 15 dicembre. Chi lo farà disporrà di 382 euro e 50 centesimi, ai qual si aggiungono i 77 euro e 20 centesimi da destinare all’acquisto di beni alimentari o di carburante“. A darne l’annuncio è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

La conferma arriva dopo la pubblicazione del decreto interministeriale Masaf-Mimit-Mef, con il quale viene potenziato lo strumento che registra un aumento di risorse di 100 milioni, passando così da 500 a 600 milioni di euro.

Chi ha diritto alla carta Dedicata a te

La card Dedicata a Te è la carta di pagamento prepagata, destinata ai nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro, sulla quale è precaricato un contributo ‘una tantum’ di 382,50 euro, destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai mezzi pubblici. Alla somma iniziale si sono aggiunti i 77,20 euro del bonus benzina.

Come ottenere la carta Dedicata a te

La carta, si legge sul sito di Poste Italiane, non è richiedibile dal cittadino, ma i beneficiari sono individuati dall’INPS e dai Comuni.​ Sono direttamente loro a comunicare agli interessati l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro delle carte presso tutti gli Uffici Postali.​

Per ritirarla occorre presentare la comunicazione ricevuta, un documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale. ​Per ritirare la carta è possibile recarsi in un qualunque ufficio postale.