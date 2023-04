Caruso: “Trantino candidato unico, risultato importante”

Parla il coordinatore regionale di Forza Italia.

CATANIA -“Anche a Catania si delinea, come da noi auspicato fin dall’inizio ed anche grazie al lavoro che tutta Forza Italia ha condotto in queste settimane, la candidatura unitaria del centrodestra, con la scelta di Enrico Trantino.”

Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso, che definisce quella di Trantino “una scelta di altissimo profilo, che assicura alla futura amministrazione comunale competenza, professionalità e passione, tre elementi imprescindibili per il governo di una grande città.”



Per Caruso, “a questo risultato si è giunti grazie a scelte responsabili condotte da tutte le forze politiche ed ora possiamo lavorare a costruire una squadra all’altezza delle sfide importanti che attendono la futura amministrazione; è una sfida di governo cui Forza Italia contribuirà non solo con i propri rappresentanti locali, ma anche con l’indispensabile supporto a tutti i livelli istituzionali, con la sinergia col governo Schifani e con la deputazione regionale e nazionale.”