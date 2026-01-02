Casa in fiamme nell’Agrigentino, 65enne in gravi condizioni

È ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania

AGRIGENTO – Un 65enne tedesco, che vive ad Alessandria della Rocca, comune della provincia di Agrigento, è stato prima trasportato all’ospedale di Corleone e poi trasferito al reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo che, per cause su cui stanno indagando i carabinieri, un incendio ha interessato la sua abitazione, situata a piano terra nel centro abitato del comune agrigentino.

L’uomo, che aveva comprato una casa baronale in via Umberto ad Alessandria della Rocca per trascorrervi gli anni da pensionato, ha riportato ustioni sul 60% del corpo.

Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118, e polizia municipale. Anche un militare, intervenuto per prestare soccorso, è rimasto leggermente ferito. Ad Alessandria della Rocca è atterrato l’elisoccorso, che ha prelevato il sessantacinquenne trasferendolo a Catania.

Il sindaco di Alessandria della Rocca Salvatore Mangione ha ipotizzato ritardi nei soccorsi: “Le unità operative del 118 e del 112 della vicina Cianciana – ha detto – ieri non erano in servizio,si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza proveniente da Prizzi e dei vigili del fuoco di Agrigento. In situazioni come quella di un paziente ustionato, la tempestività dei soccorsi può essere determinante per la sopravvivenza”.

Il sindaco di Alessandria della Rocca, Salvatore Mangione, sta cercando in queste ore di mettersi in contatto con i familiari del sessantacinquenne tedesco, con la figlia in particolar modo che vive all’estero. Ad Alessandria della Rocca c’è la piena consapevolezza che è stata scampata una tragedia: nell’ex casa baronale c’erano 12 bombole gpl e una di ossigeno.