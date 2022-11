Parere negativo della Regione Campania alla nomina di Calcaterra commissario per l'emergenza

NAPOLI – La Procura indaga sugli allarmi inascoltati lanciati dall’ex sindaco di Casamicciola. Parere negativo della Regione Campania alla nomina di Calcaterra commissario per l’emergenza.

Un decreto Ischia con aiuti alle aree colpite dalla frana dovrebbe essere varato domani dal Cdm. Allerta arancione per il maltempo oggi in Calabria e Sicilia; gialla in Basilicata e Puglia.