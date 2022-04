Cascio, arriva il sì di ‘Noi con l’Italia’: il rebus Lagalla-Meloni

La decisione che aggiunge un altro tassello a Palermo.

Era previsto, ma la nota dei centristi che non stanno con Roberto Lagalla allarga ufficialmente le dimensioni del sostegno alla candidatura di Francesco Cascio, a sindaco di Palermo, in ticket con il leghista Alberto Samonà.

“Noi con l’Italia a sostegno di Francesco Cascio a sindaco di Palermo – si legge -: è la decisione presa oggi dall’ufficio di presidenza regionale del partito anticipato alla mattina di oggi per motivi organizzativi. Per quanto riguarda le elezioni di Messina è stato dato incarico al coordinatore regionale Massimo Dell’Utri e a quello provinciale Roberto Corona di approfondire il dialogo e gli incontri con le altre forze politiche per giungere ad una rapida decisione. Riconosciamo a Cascio le capacità politiche e amministrative, l’esperienza e l’autorevolezza utili a far uscire la città dal degrado in cui è stata condotta per mano dall’amministrazione di Leoluca Orlando. Noi con l’Italia ha condotto un’opera di mediazione incessante con tutte le forze di centrodestra per una condivisione quanto più ampia possibile e l’augurio è che altri partiti possano convergere su questa candidatura che riteniamo la migliore’”.

La convergenza di Saverio Romano (nella foto) e dei suoi era, appunto, scontata. Ma la formalizzazione cristallizza ancora di più il quadro. Cosa farà ‘Fratelli d’Italia’, adesso, con Giorgia Meloni, divisa sul dilemma della sfida complessiva che vede anche il problema della ricandidatura di Nello Musumeci alla Regione? E cosa farà il professore Roberto Lagalla, candidato dell’Udc, oggi a Roma per incontrare diversi interlocutori? Le risposte non tarderanno ad arrivare.