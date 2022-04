Cascio, Schifani: “Bene l’assoluzione”

Il senatore si concede un commento anche sulla politica e il centrodestra.

PALERMO – “L’assoluzione di Francesco Cascio, dopo ben dieci anni dai fatti contestati e dopo che piu’ volte la stessa procura di Palermo aveva chiesto l’archiviazione, e’ la giusta e attesa conclusione di questa vicenda giudiziaria”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani. “A Francesco mi lega un rapporto di sincera amicizia e stima, per cui la mia contentezza e’ sincera e profonda. Adesso tocca al centrodestra percorrere l’ultimo miglio perche’ si possano realizzare quelle convergenze capaci di farlo tornare esempio di buon governo in Sicilia, come ha sempre dimostrato di saper fare”, conclude.