 Caselle Torinese, spara alla madre con una pistola sparachiodi
Caselle Torinese, spara alla madre con una pistola sparachiodi

ROMA – Un uomo di 40 anni di Caselle Torinese ha chiamato il 112 intorno alle 3 della notte confessando di aver ferito la madre, 65 anni, con una pistola sparachiodi. L’episodio è avvenuto in una cascina di via Torino 90, dove i due vivevano insieme.

La donna è stata soccorsa dal 118, rianimata sul posto e trasportata in condizioni disperate all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è ricoverata in codice rosso per un grave trauma cranico.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Venaria Reale hanno fermato il quarantenne, agricoltore, con l’accusa di tentato omicidio.

