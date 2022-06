Casini a Messina per ricordare la figura di Nilde Iotti

L'ex presidente della Camera, parlando con la stampa, ha giudicato positivamente l'operato del governo in merito alla crisi energetica.

MESSINA – “Il Governo sta muovendosi bene perché sta cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Sta cercando anche di portare avanti un piano di risparmio non solo per l’energia ma anche per l’acqua che e’ un altro problema che abbiamo”. A dirlo Pier Ferdinando Casini, oggi all’Università di Messina per presentare il libro ‘Nilde Iotti e il Pci. Due centenari, una Storia’.

“Questo e’ il momento dell’Italia e dell’Europa – aggiunge l’ex presidente della Camera parlando coi i giornalisti a margine dell’iniziativa – Da queste vicende traiamo anche degli elementi di conforto, innanzitutto la necessita’ che tutti capiscano che l’Europa deve essere unita perche’ nella globalizzazione se andiamo in ordine sparso non andiamo da nessuna parte”.