 Caso di tubercolosi nell'Agrigentino: un uomo in ospedale
Caso di tubercolosi nell’Agrigentino: controlli sui contatti stretti

Un uomo ricoverato in ospedale: gli accertamenti dell'Asp
MONTALLEGRO
di
AGRIGENTO – Un caso di tubercolosi è stato accertato dall’Asp nel territorio comunale di Montallegro (Agrigento). Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Cirillo in un post pubblicato sulla sua pagina facebook. La persona colpita dalla malattia è tuttora ricoverata in ospedale.

Gli accertamenti

Sono in corso i controlli clinici nei confronti di familiari ed altri soggetti che sono stati a contatto con il paziente, al momento invitati a rimanere isolati. “La situazione è comunque sotto controllo”, ha detto il primo cittadino.

