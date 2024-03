Caso Filippo Mosca, Scalfarotto chiede quali iniziative saranno intraprese

Il 25 marzo l'autorità giudiziaria romena si pronuncerà sulla richiesta dei domiciliari

CALTANISSETTA – Sul caso di Filippo Mosca, il ventinovenne di Caltanissetta arrestato i primi di maggio dell’anno scorso e detenuto da quasi 9 mesi nel carcere di Porta Alba a Costanza in Romania dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, interviene il senatore Ivan Scalfarotto che ha presentato un atto ispettivo al ministro degli esteri Antonio Tajani e al ministro della giustizia Carlo Nordio.

Scalfarotto chiede di sapere se i ministri “siano a conoscenza dei fatti e quali iniziative, anche di natura diplomatica, intendano assumere per garantire che Filippo Mosca sia sottratto a una detenzione che viola i diritti umani fondamentali e possa tornare prontamente in Italia”.

Nel documento ai ministri, Scalfarotto ricostruisce la storia di Mosca, rinchiuso assieme al suo amico Luca Cammalleri, e ricorda che presto dovrebbe concludersi il giudizio d’appello. Il prossimo 25 marzo, invece, l’autorità giudiziaria romena si pronuncerà sulla richiesta del legale di Mosca di trasferimento agli arresti domiciliari, condizione da cui sarà possibile richiedere il rimpatrio con esecuzione domiciliare nel territorio nazionale. Scalfarotto ricorda anche che “nel corso dell’ultima udienza hanno assistito solo imputati e famiglie, il giudice ha allontanato gli altri presenti, tra i quali i rappresentanti dell’ambasciata italiana, Gabriella Navarra, capo dipartimento, e l’avvocato di fiducia della stessa ambasciata, nonostante avessero fatto presente che fossero lì solo in qualità di osservatori”.