In campo l'Asp

AGRIGENTO – Caso di meningite ad Agrigento. Un ragazzo di 13 anni è ricoverato a Palermo. Il 13enne ha manifestato i primi sintomi al ritorno da una gita scolastica in Toscana. Il Servizio di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell’Asp di Agrigento si è attivato per rintracciare i contatti stretti di caso per i quali è prevista la terapia antibiotica e vaccinale. “Per evitare la trasmissione della malattia, coloro che hanno avuto contatti stretti con il caso confermato è necessario che si mettano in contatto con il proprio medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta per la profilassi farmacologica”, si legge in una nota dell’Asp di Agrigento”.

Nessuna chiusura della scuola

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, spiega: “Così come comunicato dal dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria al dirigente scolastico Rosetta Greco, non sono necessarie la chiusura e la disinfezione dei locali, tuttavia si consiglia di procedere ad un’accurata pulizia e aerazione degli stessi locali”. E infine: “Come sindaco, ma principalmente come medico, tengo sempre a sottolineare l’importanza della vaccinazione e della fiducia nei confronti della scienza”, dice Miccichè.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA