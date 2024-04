Caso Tremestieri, sospeso dalla Cts l’ingegnere Paolo Di Loreto

Il decreto dell'assessora Elena Pagana

PALERMO – L’assessora regionale al Territorio, Elena Pagana, ha firmato il decreto di sospensione dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali (Cts) dell’ingegnere Paolo Di Loreto.

Il professionista è finito ai domiciliari nell’inchiesta Pandora della procura di Catania, che ha visto coinvolto anche Luca Sammartino (Lega) che si è dimesso da vicepresidente e assessore per essere stato sospeso per un anno dai pubblici uffici.

L’inchiesta Pandora

Il gip ha imposto a Di Loreto la sospensione per un anno dalla professione di ingegnere. L’indagine dei carabinieri di Catania è andata avanti grazie a intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, a servizi di osservazione a distanza, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e acquisizioni documentali.

Sono stati emessi provvedimenti cautelari per undici persone e avvisi di garanzia per 30 tra cui esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori accusati a vario titolo di voto di scambio politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti.

Il ruolo di Di Loreto

L’ingegnere Di Loreto è uno dei più noti progettisti del capoluogo etneo e uno dei più influenti della Sicilia orientale. Secondo l’inchiesta, sarebbe stato in grado di pilotare gli affidamenti di incarichi per il municipio di Tremestieri Etneo, in virtù di una familiarità – che sarebbe sfociata nell’illecito – con l’ufficio Urbanistica del Comune del piccolo centro del Catanese.