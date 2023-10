“Cassa edile Awards 2023”, bollini di qualità a 271 addetti palermitani

I premi alle imprese, ai lavoratori e ai consulenti del lavoro del mondo dell'edilizia

PALERMO – Un “Bollino di qualità” per le imprese e i consulenti del lavoro nel settore edile. Si è concluso a Bari il “Cassa edile Awards”, competizione etica organizzata dalla Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili e promosso da SAIE. Un premio ai valori e alla lealtà in termini di imprenditorialità, professionalità e rispetto delle regole, che ha visto i riconoscimento di 271 bollini alle imprese, ai lavoratori e ai consulenti del lavoro di Palermo. Ecco nel dettaglio i riconoscimenti ricevuti dagli addetti al comparto edile del capoluogo siciliano che “rappresentano un orgoglio” per i vertici della Cepima guidata dal presidente Giuseppe Puccio (Ance) e dal vicepresidente Francesco Danese (Filca-Cisl).

Premio AWARDS Nazionale: un’impresa sul podio e una al quarto nella categoria Sprint a livello nazionale.

Dream team, 19 bollini. Si tratta del premio dato alle imprese regolari nell’esercizio corrente che hanno la maggiore contribuzione integralmente versata.

Endurance, 39 bollini. E’ il premio ai consulenti che hanno denunciato ininterrottamente presso la Cassa Edile senza sospensioni. Il titolo celebra l’impegno costante.

Fairplay, 29 bollini. Premio all’impresa regolare che denuncia da più mesi senza sospensione. Il titolo celebra la correttezza dell’impresa.

Sprint, 62 bollini. Premiate le imprese che hanno versato le contribuzioni alla Cassa Edile con una media mensile di almeno 5 giorni di anticipo e sono in regola al 30 settembre 2022 con un imponibile contributivo dichiarato di almeno 48.000 euro e senza rateizzazioni in corso.

TopPlayer Consulenti, 13 bollini. Premio ai consulenti con maggiori ore lavorate. Il titolo celebra l’impegno giornaliero del consulente.

TopPlayer Imprese, 88 bollini. Premio alle imprese con il maggior numero di ore lavorate per lavoratore nell’esercizio indicato. Il titolo celebra lo straordinario impegno dell’impresa.

Capocannoniere, 5 bollini. Premio al lavoratore con il maggior numero di ore lavorate. Il titolo celebra l’impegno giornaliero del lavoratore.

Woman can Build, 5 bollini. Il premio è dedicato alle donne lavoratrici con il maggior numero di ore lavorate.

Maratoneta, 10 bollini. Premio al lavoratore con il maggior numero di ore lavorate da sempre tra i lavoratori ancora in servizio. Il titolo celebra l’impegno costante del lavoratore.

Giovane Promessa, 8 bollini. Premio al lavoratore più giovane ad oggi in servizio. Il titolo celebra l’entusiasmo delle nuove generazioni.

Happy Family, 3 bollini. Premio al nucleo familiare più numeroso tra gli operai in servizio. Il titolo celebra la famiglia.