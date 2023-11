Cassa edile di Palermo, Agostina Porcaro nuovo presidente

Prende il posto di Giuseppe Puccio, presidente Ance Palermo. Scancarello confermato al Cpt-Panormedil

PALERMO – La Cepima, la Cassa edile della provincia di Palermo, ha un nuovo presidente. Agostina Porcaro è stata nominata all’unanimità dal Consiglio generale di Ance Palermo. Prende il posto di Giuseppe Puccio, neo eletto presidente di Ance Palermo, che ha ricoperto il ruolo nell’ultimo mandato. Agostina Porcaro, palermitana, ingegnere, amministratore e direttore tecnico della Geo-ambiente srl, all’interno di Ance ricopre la carica di vice presidente nazionale del Gruppo Giovani.

Nel corso della stessa riunione sono stati nominati anche i componenti del Comitato di gestione, del quale fanno parte, oltre alla neo presidente Porcaro, Angelo Di Liberto e Roberta Fertitta e quelli del Consiglio generale di cui fanno parte Francesco Patti, Marcello Lo Castro e Placido Alberti.

L’ente di formazione Cpt-Panormedil ha confermato la presidenza a Gaetano Scancarello, titolare dell’Impresa Scancarello, operante nel settore delle costruzioni civili ed industriali, stradale, acquedottistico e nel restauro monumentale. Del direttivo dell’ente, oltre allo stesso Scancarello, fanno parte Gaia Artioli, Filippo Li Destri, Raffaele Guercia, Pietro Settimo Semilia e Davide Urone.

“Queste nomine sono il giusto riconoscimento dell’egregio lavoro fatto in questi anni da Agostina Porcaro e Gaetano Scancarello – afferma Giuseppe Puccio – e a loro vanno le mie più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Sono certo che con la loro guida, i nostri enti paritetici sapranno portare avanti con successo gli interessi del nostro comparto. In più, per noi, la nomina di Agostina Porcaro sancisce per la prima volta la presenza di una presidente donna in uno dei nostri enti”. Entrambi i neo presidenti hanno manifestato la volontà di lavorare fianco a fianco per garantire servizi alle imprese e ai lavoratori edili.