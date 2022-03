Castagnini: “Obiettivo era B in tre anni. Futuro Brunori? E’ presto”

"Non è detto che torni alla Juventus: il giocatore si trova bene e con la Juventus abbiamo buoni rapporti"

PALERMO – “É chiaro che arrivando secondi in campionato si hanno dei vantaggi ai playoff, ma l’importante è come ci arrivi. E a noi sembra che la squadra stia crescendo”. A dirlo è il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, parlando degli obiettivi della formazione rosanero in questo rush finale di regular season del campionato di Serie C. Intervistato da TRM, Castagnini si è anche soffermato su quanto fatto in questi anni: “Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, vediamo come finisce questa stagione. Serie A in tre anni? Per me il progetto era fare la Serie B in tre anni. Per la Serie A ci sarebbe voluta la bacchetta magica”.

Il dirigente rosanero non ha nascosto la possibilità che il prossimo anno resti in organico anche Matteo Brunori che fin qui ha fatto un campionato strepitoso con numeri importanti in termini di gol: “Brunori sta facendo bene e siamo contenti; inoltre con Baldini è cambiato qualcosa a livello tattico e lui ha potuto dimostrare ancor di più le proprie qualità. Il suo futuro? Non è detto che torni alla Juventus: il giocatore si trova bene e con la Juventus abbiamo buoni rapporti. Ovviamente è ancora è presto per dire se riusciamo a tenerlo oppure no. Non c’è dubbio che sarà importante la categoria”.

Infine, in generale sui prestiti e i rinnovi, Castagnini ha concluso: “Abbiamo tutto il tempo per fare le cose, sappiamo che giocatori come Brunori e Soleri sono giocatori importanti. Ribadisco però che se sei in scadenza di contratto, il rinnovo devi conquistartelo”.