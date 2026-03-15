Castellammare, cede parete rocciosa: chiusa la strada di accesso al porto

Il sindaco: "Monitoraggio costante"

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – Il sindaco Giuseppe Fausto rende noto che è stata disposta la chiusura della strada di accesso al porto di Castellammare del Golfo a seguito del cedimento di una consistente porzione della parete rocciosa sovrastante la carreggiata.

Cosa è successo

A causa del distacco di un masso “verificatosi in un’area in cui in passato erano già stati effettuati interventi di riduzione del rischio idrogeologico, si è resa necessaria, in via precauzionale, la chiusura temporanea della viabilità nella zona del porto interessata”. Il masso distaccatosi ha invaso parte della sede stradale e, per questo motivo, nella mattinata odierna, si è resa necessaria l’interdizione della circolazione veicolare e pedonale nel tratto interessato.

Il monitoraggio

“Stiamo monitorando costantemente lo stato dei luoghi e abbiamo già segnalato il cedimento agli organi competenti – afferma il sindaco Giuseppe Fausto-. In questa fase la priorità assoluta è garantire la sicurezza dei cittadini. I tecnici sono già al lavoro per effettuare i controlli e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni di sicurezza. Invitiamo tutti a rispettare la segnaletica e le disposizioni presenti sul posto, ringraziando i cittadini per la collaborazione”. Il sindaco Giuseppe Fausto sottolinea che continuerà a seguire l’evolversi della situazione e fornirà “aggiornamenti non appena disponibili”.