Castellammare, festini e cocaina: arrestati i figli del boss NOMI

Neppure il lockdown per il Covid aveva fermato la macchina dello spaccio

PALERMO – Neppure il lockdown per il Covid aveva fermato la macchina dello spaccio. Anzi, nei festini privati e riservati la cocaina era una costante. Gli investigatori non hanno smesso di monitorare la rete di pusher. Poi sono arrivate le dichiarazione della moglie di un consumatore. Era stanca ed esasperata.

Nella notte è scattato il blitz dei carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani.

I nomi degli arrestati

In carcere finiscono Salvatore Bosco, 40 anni, Emanuela Di Bartolo, 43 anni, Davide Calabrò, 21 anni, Giuseppe Bosco, 48 anni, Massimo Catanzaro, 50 anni, Lorenzo Poma, 34 anni, Domenico Bellomonte, 26 anni, Gabriele Piazza, 35 anni.

Arresti domiciliari per Marco Sciabica, 44 anni, Dario La Puma, 28 anni, Antonina Latona, 25 anni, Angelo Adragna, 27 anni, Sebastiano Domingo, 27 anni, Antonino Maragliotti, 31 anni, Salvatore Ferrara, 46 anni.

Chi ha l’obbligo di dimora

Obbligo di dimora per Giuseppe Di Bona, 54 anni, Ivan Ferro, 31 anni, Pietro D’Aguanno, 47 anni, Florin Beni Cucu, 23 anni, Alberto Amato, 29 anni.

I fratelli Bosco sono figli di Antonino, che sta scontando una condanna per mafia. Avrebbero organizzato un sistema di “delivery” di marijuana e cocaina, comprata a Partinico e nel quartiere Zen di Palermo.

Appuntamento in farmacia

Per evitare di dare nell’occhio pusher e clienti, fra marzo e giugno 2020, si davano appuntamento davanti alle farmacie. “Passa un minuto qui in farmacia”, diceva uno dei fratelli Bosco. Altre volte le consegne avvenivano durante i festini a base di droga, organizzati in abitazioni private.

Lo spaccio era una questione familiare se si considera che in carcere sono finiti anche Emanuela Di Bartolo, compagna di Salvatore Bosco, e il figlio della donna, Davide Calabrò.