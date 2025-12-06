Castello Utveggio sold out, raddoppiano i giorni per le visite

Dall'11 dicembre porte aperte anche il giovedì e il venerdì

PALERMO – Raddoppiano i giorni per le visite individuali gratuite al Castello Utveggio. Le porte dello storico edificio di Monte Pellegrino, riqualificato e riaperto dalla Presidenza della Regione dopo dieci anni di abbandono, oltre al fine settimana, dall’11 dicembre si apriranno per i visitatori anche il giovedì e venerdì.

I tour individuali, che hanno preso il via ufficialmente ieri, hanno fatto registrare il sold out fino a fine marzo 2026 e data la massiccia richiesta Palazzo d’Orléans ha deciso di potenziare il numero di giorni di apertura che diventano così quattro a settimana con prenotazione sempre su tre turni mattutini e tre pomeridiani per gruppi contingentati e visite della durata di 50 minuti ciascuna.

Le visite riservate agli istituti scolastici secondari vengono riprogrammate dal venerdì al lunedì, con modalità di prenotazione specifiche. Il percorso guidato è pensato per offrire un’esperienza immersiva che unisce storia, architettura e valorizzazione del paesaggio.

Per proteggere l’area naturalistica di Monte Pellegrino, il Castello è raggiungibile solo tramite navette elettriche dell’Amat predisposte per i visitatori. Il servizio, così come la visita, è accessibile anche alle persone con disabilità.