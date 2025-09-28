Castelmola, incidente e tragedia: muore un 53enne

Il pick-up sul quale viaggiava è finito fuori strada

CASTELMOLA (MESSINA) – La tragedia è accaduta attorno alla mezzanotte. A perdere la vita il 53enne imprenditore Giuseppe Carpita che proseguiva a bordo del suo mezzo, un pick-up, per la Strada provinciale 10. Arteria viaria che porta a Castelmola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo sul quale era a bordo il 53enne è finito fuori strada abbattendo anche un muretto di cinta. Un volo nella scarpata di diversi metri e poi lo schianto in un’abitazione in costruzione.

Per Giuseppe Carpita non c’è stato nulla da fare. Sul posto, intervento dei carabinieri della Compagnia di Taormina e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni. Oltre al personale medico del 118.