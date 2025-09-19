 Castelvetrano, 48enne arrestato: aveva droga e armi
Castelvetrano, 48enne arrestato: in macchina aveva droga e armi

La sostanza era ben nascosta all'interno dell'auto
CARABINIERI
di
CASTELVETRANO (TRAPANI) – I carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno arrestato, per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 48enne alcamese che viaggiava a bordo di un’autovettura sottoposta a controllo durante un posto di blocco.

L’uomo, apparso da subito nervoso e agitato, è stato sottoposto dai militari a perquisizione veicolare e personale. Ben occultati all’interno dell’auto sono stati rinvenuti quasi 300 grammi di cocaina in 2 involucri, 20 proiettili calibro 38 e una pistola a tamburo priva di matricola.

I militari dell’Arma hanno esteso la perquisizione al domicilio del 48enne, rinvenendo ulteriori 650 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Armi, droga e munizioni sono stati sequestrati mentre per l’arrestato, a seguito dell’udienza di convalida, sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

