Castelvetrano, imprenditrice minacciata: “Te ne devi andare”

Lina Stabile: "Ho denunciato, la musica è cambiata"

1' DI LETTURA

CASTELVETRANO (TP) – Un biglietto con la frase ‘Te ne devi andare’ è stata fatta recapitare a Lina Stabile, organizzatrice di eventi per lo sviluppo locale a Castelvetrano. Il biglietto è stato fatto trovare dentro la cassetta della posta presso l’abitazione di via F. Cavallari a Castelvetrano.

Già nell’ottobre 2022 la donna aveva denunciato che qualcuno le aveva lasciato sul parabrezza della vettura un necrologio col suo nome. “Ho denunciato tutto alla polizia – ha detto l’imprenditrice – queste minacce non mi fanno arretrare di un centimetro dell’impegno che in questi anni ho messo per lo sviluppo locale con tante iniziative”.

Stabile in un video denuncia spiega i motivi che l’hanno spinta a denunciare: “Inizialmente questi gesti nei miei confronti mi hanno portato ad annullare gli eventi che avevo in corso per la mancata serenità che mi hanno portato ad avere – ammette Lina -. Ma la musica è cambiata. Ho presentato una denuncia contro ignoti ed invito tutti coloro che vengono intimiditi e sopraffatti a fare lo stesso”. “Dopo il 16 gennaio la musica è cambiata – ribadisce Stabile -. Castelvetrano, Triscina e Selinunte non sono più, non saranno mai e non sono il regno di nessuno. Siamo un’unica comunità e come tale dobbiamo agire”.