Castelvetrano, ruba una borsa da un’auto in sosta: arrestato 47enne

Restituiti 270 euro che erano stati prelevati dal bancomat della vittima

CASTELVETRANO – I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un 47enne per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di pagamento. Al 112 è pervenuta una richiesta di intervento da parte di un cittadino che si era accorto del furto della propria borsa da un’auto parcheggiata al pronto soccorso dell’ospedale.

La vittima, in contatto telefonico con la propria banca, riferiva che erano stati effettuati tre prelievi per una somma di 270 euro da uno sportello bancomat nelle vicinanze. I carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche dell’uomo che poco dopo è stato fermato in centro città. Dopo una perquisizione il 47enne è stato trovato in possesso della carta di credito e della somma prelevata che è stata restituita al legittimo proprietario. Tratto in arresto, dopo l’udienza di convalida, il 47enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.