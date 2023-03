Castelvetrano, stabilizzati 222 precari: “Risultato storico”

Il sindaco: "Uscita dal precariato per molti lavoratori dopo 30 anni"

CASTELVETRANO – È stata formalizzata oggi al comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani, con la sottoscrizione dei relativi contratti, la stabilizzazione di 222 lavoratori precari.

Alfano: “L’uscita dall’incertezza è arrivata dopo più di 30 anni”

Parla di risultato storico il sindaco Enzo Alfano: “L’uscita dall’incertezza, per diversi di questi lavoratori, è arrivata dopo un’attesa lunga più di 30 anni. Un precariato che forse ha fatto comodo ad una certa politica a cui – dice il primo cittadino – finalmente abbiamo posto rimedio, in un momento che per la comunità castelvetranese ha anche un alto valore simbolico, nel quale il diritto al lavoro si inquadra anche nel rispetto della legalità”.

Csa-Cisal: “Obiettivo raggiunto dopo un lungo lavoro degli uffici”

“Inoltre – conclude Alfano – senza l’attività svolta da questi lavoratori l’attività del comune non sarebbe possibile”. In ordine alla stabilizzazione di questi lavoratori interviene anche il sindacato Csa-Cisal, il cui responsabile Gianluca Cannella parla soddisfatto di “obiettivo raggiunto dopo un lungo lavoro degli uffici, dell’amministrazione comunale e delle forze sociali, a cui siamo felici di avere dato un contributo”.