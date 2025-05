Castiglione, Concetto Stagnitti è il candidato di “Identità e Futuro”

"Apriamo nuova stagione, dialogo e concretezza in Comune"

CASTIGLIONE DI SICILIA (CATANIA) – Elezioni amministrative. A guidare la lista “Identità e Futuro – Stagnitti Sindaco” sarà Concetto Stagnitti, funzionario direttivo alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, figura di riconosciuta competenza e rigore, già amministratore locale, animato dal profondo e saldo legame con la comunità castiglionese.

La squadra che lo affiancherà è composta da giovani e da candidati di maggiore esperienza, tutti cittadini castiglionesi determinati a rilanciare il borgo dopo la difficile parentesi dello scioglimento per infiltrazioni mafiose.“Castiglione ha bisogno di una nuova stagione di fiducia e concretezza, basata sul ripristino del dialogo, a tutti i livelli, fra cittadini e istituzioni” dichiara Stagnitti.

“La nostra lista nasce dall’amore per questo territorio e dalla volontà di voltare pagina, costruendo un futuro fatto di lavoro e partecipazione”.

Parte quindi da “Identità e futuro” un segnale chiaro di discontinuità e rinascita, basato su dialogo, trasparenza e progettualità.

Sono già stati designati due assessori: Concetta Nadia Di Carlo, laureata magistrale in Scienze Politiche con indirizzo Relazioni Internazionali, porta in dote competenze amministrative e visione ad ampio raggio; Vincenzo Urzì, ex dirigente Enel con oltre cinquant’anni di esperienza nella gestione dell’energia e dell’impiantistica, rappresenta una garanzia di serietà e conoscenza tecnica al servizio della comunità.

Corrono per il consiglio comunale i candidati: Antonino Damico, Vincenza Giannetto detta “Cinzia”, Giovanna Domenica Insana, Carmela Musumeci detta “Mela”, Salvatore Patanè, Angela Puglisi, Alessia Savoca, Damiano Scavera, Treffiletti Alberto detto “Alberto”, Treffiletti Giuseppe Emanuele detto “Giuseppe”.