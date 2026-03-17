Catania, la 19enne milanese e la droga: scoperto il deposito VIDEO

In totale la polizia ha sequestrato oltre 10 chili di marijuana

CATANIA – Droga, aveva nascosto 2,7 chili di marijuana in casa e nel portabagagli della sua auto quando, nei giorni scorsi, una 19enne originaria di Milano era arrestata dalla polizia a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti.

Catania, scoperto il deposito della droga

La successiva attività investigativa ha consentito ad agenti delle Volanti della Questura di individuare un deposito, in via Petriera, usato dalla giovane dove sono stati trovati e sequestrati altri 8,4 chilogrammi di marijuana.