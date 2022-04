Catania, 25enne arrestato per spaccio di droga

L'uomo è stato fermato mentre passeggiava per strada, nelle sue tasche anche una ricetrasmittente

CATANIA – Cocaina, crack e marijuana: nella serata di ieri personale delle volanti della Polizia ha arrestato un pregiudicato responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I poliziotti, in transito in una strada del quartiere San Giovanni Galermo, hanno controllato un uomo a piedi. Costui è stato trovato in possesso di 29 involucri di cocaina del peso di circa 11 grammi, 110 involucri di crack del peso di 30 grammi circa, 3 involucri di marijuana del peso di 12 grammi circa, nonché una radio ricetrasmittente e la somma di euro 408 ritenuto provento dell’attività illecita cui è dedito.

A seguito di ciò il soggetto, classe 1997, veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.