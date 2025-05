Il Catania batte 3-2 il Giugliano: superato il primo turno play off

Mercoledì di nuovo in scena al Massimino: avversario, il Potenza

CATANIA – Il Catania accede al secondo turno play-off superando 3-2, e con qualche patema, il coriaceo Giugliano che si arrende solo nel finale. Scoppientante il secondo tempo con la qualificazione dei rossazzurri, tuttavia, mai messa in discussione… considerato che alla squadra di Toscano sarebbe bastato anche non perdere.

Pronti, via: gol

La formazione etnea inizia col piglio giusto e sblocca quasi subito il risultato. Perfetta l’intesa tra Anastasio e Jimenez, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e puntuale l’inserimento di Inglese che devia in rete da due passi. Gol convalidato dopo lungo consulto al VAR per la posizione di Anastasio… poi giudicata regolare. Il Giugliano reagisce ma i rossazzurri non riescono a sfruttare a dovere alcune ripartenze degne di miglior sorte.

Gli ospiti spingono soprattutto con gli inserimenti dalle fasce e raccolgono i frutti della loro pressione nel finale di primo tempo. Prima colpiscono un palo con De Rosa e poi viene annullato il tapin vincente di Nepi per un tocco col braccio… rilevato anche stavolta dall’occhio elettronico. I campani poi comunque nei minuti di recupero con una gran botta di capitan De Rosa che, approfittando di una leggerezza di Di Tacchio, scaglia il pallone all’incrocio dei pali firmando il pareggio, risultato con il quale si chiude la prima frazione di gioco.

Ripresa scoppiettante

Nella ripresa il Giugliano si fa subito minaccioso e Dini deve fare gli straordinari per impedire a Nepi di portare in vantaggio gli ospiti dopo un erroraccio di Di Tacchio in fase di disimpegno. Il pericolo corso scuote la squadra di casa che, spinta dagli oltre 14 mila del “Massimino”, si riporta in vantaggio grazie ad un’autentica prodezza di Ierardi che recupera palla a centrocampo e poi lascia partire una gran rasoterra che… bacia il palo… e finisce in rete.

Il Catania spinge ancora e conquista un rigore (colpo di testa di Anastasio toccato dal braccio di De Rosa) che Inglese trasforma nel 3-1 siglando la sua doppietta personale. Il Giugliano, grazie ai cambi, ha ancora energie da spendere e Nepi accorcia le distanze sulla corta respinta di Dini. Nel finale, con i campani sbilanciati, prima Dalmonte spreca una facile occasione sul bell’assist di Montalto e poi Stoppa strozza in gola la gioia del gol quando il pallone ferma la sua corsa contro il palo.

Il 3-2 finale promuove il Catania al secondo turno play-off: mercoledì prossimo i rossazzurri affronteranno il Potenza, sempre al “Massimino”, con due risultati su tre a disposizione.

Tabellino

CATANIA – GIUGLIANO 3-2

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli (dal 40°s.t. Allegretto), Raimo, Quaini (dal 1°s.t. Sturaro), Di Tacchio (k), Anastasio, Jimenéz (dal 1°s.t. Dalmonte), Lunetta (dall’8°s.t.Stoppa), Inglese (dal 26°s.t. Montalto).

A disposizione: Bethers, Farroni, Butano, Del Fabro, Gega, Guglielmotti, De Rose, Frisenna, Forti, De Paoli.

Allenatore: Mimmo Toscano.

GIUGLIANO (4-3-3) – Russo, Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale, Celeghin (dal 31°s.t. Demirovic), De Rosa (k), Vallarelli (dall’8°s.t. Giorgione), Balde (dal 19° Njambe), Nepi, Del Sole (dal 31°s.t. D’Agostino).

A disposizione: Anacoura, D’Aniello, Galletta, Minelli, Nuredini, Genovese, Esposito.

Allenatore: Valerio Bertotto.

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1.

Assistenti: Leonardo Tesi (Padova) e Giovanni Boato (Padova).

Quarto ufficiale: Domenico Leone (Barletta).

VAR: Marco Serra (Torino).

AVAR: Giuseppe Mucera (Palermo).

Reti: 9° p.t. Inglese (CT); 47°s.t. De Rosa (GIU); 4°s.t. Ierardi (CT); 14°s.t. Inglese su rigore; 33°s.t. Nepi (GIU).

note: Serata calda al “Massimino” e stadio gremito in tutti i settori con spettacolari scenografie esibite prima del calcio d’inizio. Nel settore “ospiti” presente anche un gruppetto di sostenitori campani. Terreno in ottime condizioni. Nel Catania, si rivede il portiere Bethers, reduce da un lunghissimo infortunio, che parte dalla panchina.

Indisponibili: Luperini (CT); Romano, Esposito, Scaravilli, La Vardera, Acampa (GIU).

Ammoniti:Quaini (CT);Dalmonte (CT); De Rosa (GIU); Balde (GIU); Sturaro (CT); Valdesi (GIU).

Spettatori: 14.426

Cronaca

Primo tempo (1-1)

8° efficace incursione in area di Anastasio… chiuso in angolo;

9° Catania in vantaggio: sulla battuta del corner… doppio scambio tra Anastasio e Jimenez con cross basso di quest’ultimo per Inglese che devia in porta da due passi: 1-0! Gol convalidato dopo un lungo controllo del VAR… servito a valutare la posizione di Anastasio.

12° Inglese spreca una ripartenza… servendo lunetta in off-side;

23° sul cross di Del Sole… Dini respinge di pugno;

26° tiraccio di Raimo: alto;

31° conclusione sbilenca di Del Sole che non di molto;

36° Giugliano vicinissimo al pareggio: sul cross di Valdesi… colpo di testa in girata di De Rosa con il pallone che si stampa sul palo a Dini battuto! Poi Ierardi spazza via;

40° pareggio del Giugliano: Vallarelli approfitta di una mancata chiusura di Raimo e mette in mezzo per Nepi che, in qualche modo, si trascina il pallone in porta. Dopo il consulto VAR… l’arbitro annulla la rete per il tocco col braccio del numero 90 ospite!

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° colpo di testa di Inglese che manda il pallone a lato;

47° pareggio del Giugliano, stavolta valido: Jimenez non rinvia, Di Tacchio perde palla e De Rosa lascia partire un gran tiro che s’insacca all’incrocio dei palo: 1-1 !

50° il primo tempo si chiude in parità.

Secondo tempo (3-2)

1° nel Catania, Sturaro e Dalmonte sostituiscono Quaini e Jimenez;

2° Giugliano vicino al vantaggio: Di Tacchio sbaglia l’appoggio indietro e Dini, in uscita disperata, salva il risultato su Nepi!

4° il Catania torna in vantaggio: Ierardi recupera palla a centrocampo, avanza e lascia partire un gran rasoterra che bacia il palo e s’insacca: 2-1 !

8° nel Catania, l’acciaccato Lunetta lascia il posto a Stoppa;

8° nel Giugliano, Giorgione rileva Vallarelli;

12° sul colpo di testa di Di Gennaro… tocco col braccio di De Rosa: il VAR richiama l’attenzione del VAR ed assegna il penalty!

14° dagli 11 metri… Inglese firma la sua doppietta: 3-1 !

19° nel Giugliano, Njambe sostituisce Balde;

22° conclusione centrale di Dalmonte;

26° nel Catania, Inglese… accompagnato da ovazione e applausi scroscianti, lascia il posto a Montalto;

31° nel Giugliano, Celeghin e Del Sole lasciano il posto a Demirovic e D’Agostino;

33° il Giuliano accorcia le distanze: Dini non trattiene una conclusione dalla distanza e Nepi segna facilmente: 3-2 !

40° nel Catania, Celli lascia il posto ad Allegretto;

41° incursione centrale di Sturaro il cui filtrante per Dalmonte viene intercettato in extremis da un difensore ospite;

43° brivido rossazurro sulla conclusione di De Rosa dal limite col pallone che esce poco distante dall’incrocio dei pali;

45° Dalmonte spreca una ghiottissima occasione… calciando alto, da centro area ed in perfetta solitudine, sul pregevole assist di Montalto!

45° concessi 4 minuti di recupero;

48° azione personale di Stoppa la cui conclusione finisce sul palo!

49° il Catania vince 3-2 e supera il turno. Mercoledì prossimo affronterà il Potenza, sempre al “Massimino”.

[Foto, Catania Fc]