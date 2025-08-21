Catania, 33enne sorpreso in aeroporto con 40 grammi di marijuana

Denunciato un messinese diretto in Grecia

CATANIA – Un 33enne originario di Messina è stato denunciato dalla Polizia di Stato all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania dopo essere stato trovato in possesso di marijuana.

L’uomo, nei giorni scorsi, si era presentato allo scalo con un biglietto per un volo diretto verso una delle isole greche. Al momento dei controlli di sicurezza, prima dell’accesso alla sala imbarchi, il personale ha rinvenuto in una tasca dei suoi pantaloni una busta di plastica trasparente contenente sostanza stupefacente.

Il sequestro e la denuncia

Gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera hanno immediatamente effettuato le verifiche sul materiale trovato. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di cannabis sativa, comunemente nota come marijuana, per un peso complessivo di 40 grammi.

La droga è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per la successiva distruzione. L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.