Catania: “A destra dibattito squallido, favorita la candidatura di Miceli”

PALERMO – “Uno spettacolo imbarazzante, quello offerto dalle destre palermitane. Non si discute di Palermo, delle priorità programmatiche o dei bisogni della città – a dichiararlo è Giusto Catania assessore uscente e candidato alle prossime elezioni Amministrative in programma a Palermo – . In queste ore assistiamo ad un vergognoso dibattito incentrato su logiche spartitorie: incarichi di governo e di sottogoverno; seggi in Parlamento e Presidenza della Regione“.

“Credo che i palermitani e le palermitane non meritino di essere trattati in questo modo, la città non può essere ridotta a merce di scambio. Meno male che c’è un’alternativa a queste destre e – conclude Catania – siamo certi che questo squallido dibattito, indipendentemente dall’esito delle trattative in corso, renderà ancora più credibile e vincente la candidatura di Franco Miceli”.