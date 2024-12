Catania, “l’abbraccio” toccante tra le Sante Agata e Lucia VIDEO

Il momento solenne vissuto in Cattedrale

CATANIA – Il venerabile corpo di Santa Lucia è arrivato in cattedrale al termine di un pellegrinaggio che ha toccato Siracusa, Carlentini, Belpasso e Aci Catena. Sono stati tantissimi i fedeli che si sono ritrovati ad accoglierla in piazza Duomo. Con l’incontro fra le due Sante Reliquie, che è stato un momento molto toccante.

“Come Lucia, visse il suo Giubileo, in pellegrinaggio da Agata, così fate anche voi”, ha esortato Monsignor Luigi Renna. “Agata e Lucia, testimoni che la santità è contagiosa”, ha invece ribadito l’arcivescovo metropolita di Siracusa Monsignor Francesco Lomanto. In un racconto video che spiega l’intensa atmosfera di fede che si respirata in Cattedrale.

Nella giornata di venerdì scorso, il sacro corpo di Santa Lucia aveva fatto visita a Belpasso.