Belpasso, l’arrivo del Sacro Corpo di Santa Lucia: oggi a Catania VIDEO

Un momento toccante: le parole di fedeli e istituzioni

BELPASSO (CATANIA) – “Cari giovani belpassesi, siate colonne come lo è stata Lucia nella fede. State lontano dalla mafia e dalla corruzione. Sono le parole dell’arcivescovo metropolita, Monsignor Luigi Renna, in una Belpasso in festa che ha accolto per la prima volta il Sacro Corpo di Santa Lucia.

Un evento storico che oggi vedrà in Cattedrale a Catania vedrà l’incontro fra le Reliquie delle Martiri Siciliane. Sono le ultime battute della visita del Sacro Corpo tra Siracusa, Carlentini e – appunto – Belpasso ed il capoluogo etneo.