Catania, addio al chirurgo Ercole Cirino

Fu anche, per un lungo corso, Presidente dell'Ordine dei Medici.

CATANIA. Ha accompagnato per anni generazioni di giovani medici catanesi. Punto riferimento della chirurgia isolana ma anche in seno all’Università di Catania.

Si è spento a 83 anni, Ercole Cirino: professore e chirurgo di un capoluogo etneo che lo confermò per diciotto anni consecutivi alla guida dell’Ordine dei Medici. Ruolo che ricoprì con passione e autentica diplomazia tra il 1994 ed il 2011.

Se ne va un pezzo di storia della città. DI certo, un luminare della medicina etnea.