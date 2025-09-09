Catania, tentata estorsione e aggressione a un passante: arrestato

Si tratta di un 24enne di origine africana

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato per tentata estorsione e aggressione un 24enne originario dell’Africa occidentale, domiciliato a Catania.

Aggressione a Catania

Il giovane, dopo essersi avvicinato un 38enne che stava passeggiando in piazza Scammacca, nel capoluogo etneo, gli avrebbe richiesto con insistenza denaro, minacciandolo di ritorsioni qualora non avesse prelevato da un bancomat e consegnato la somma di 500 euro.

La vittima sarebbe riuscita a fuggire raggiungendo un vicino ristorante. Ma, poco dopo, sarebbe stata nuovamente avvicinata dal 24enne che, a quel punto, l’avrebbe anche aggredita, colpendola con una sedia del locale. Riuscito a schivare i colpi, il malcapitato ha chiamato il 112 NUE, facendo così scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno dapprima preso contatti con il 38enne aggredito per verificarne le condizioni di salute ed eventualmente richiedere l’intervento del personale medico. Poi, avendo accertato che stessi bene e ottenuto ulteriori indicazioni dalla vittima, hanno avviato le ricerche dell’aggressore, che nel frattempo si era allontanato.

L’arresto

I carabinieri la hanno localizzato e bloccato in via Antonino di Sangiuliano. Il giovane ha tentato di opporsi al controllo ma, una volta messo in sicurezza. I militari lo hanno perquisito e nelle sue tasche hanno trovato una carta di pagamento, risultata rubata a Caltagirone.

L’indagato è agli arresti presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.