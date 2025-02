Catania e l’aggressione alle maestre, Trantino: “La sicurezza è una priorità”

Sull'episodio indagano i carabinieri

CATANIA – “A seguito dell’increscioso episodio di aggressione di due insegnanti, avvenuto nel plesso di via Pantelleria dell’istituto comprensivo Francesco Petrarca il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alle politiche scolastiche Andrea Guzzardi hanno espresso “la più ferma condanna e vicinanza dell’Amministrazione comunale alle maestre di scuola primaria coinvolte, che abbiamo già contattato per sincerarsi delle loro condizioni”.

La nota è di Palazzo degli elefanti. E prosegue: “La sicurezza di studenti e personale scolastico – hanno aggiunto Trantino e Guzzardi – è una priorità assoluta, e in quell’istituto stiamo concretamente operando per garantire un ambiente di apprendimento sereno e protetto e collaborare con la scuola e le forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi di violenza.

Sicurezza della struttura

Per fronteggiare l’allarmante situazione del plesso di via Pantelleria – hanno evidenziato – abbiamo già avviato un programma di interventi finalizzato a migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura. Una riqualificazione strutturale che prevede anche l’attivazione di servizi pomeridiani offrendo così ai ragazzi opportunità di crescita e arricchimento extrascolastico, come le attività sportive e sociali”.

“Infine, il sindaco Trantino e l’assessore Guzzardi, domattina, lunedì 17 febbraio, all’inizio delle lezioni si recheranno nel plesso di via Pantelleria per testimoniare ai genitori, agli insegnanti e alla dirigenza scolastica, la concreta vicinanza delle istituzioni cittadine alle maestre aggredite e a tutto il mondo della scuola.”

Sul fatto, indagano i carabinieri.