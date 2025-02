Indagano i carabinieri

CATANIA – Due maestre della primaria aggredite questa mattina. È accaduto alla succursale di via Pantelleria alle spalle di via Capo Passero. Per una è stato necessario il trasporto in ospedale. Una vicenda delicatissima e ancora tutta da ricostruire con un alterco che sarebbe degenerato con la famiglia di una dei piccoli alunni.

Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, intervenuti sul posto con due pattuglie.