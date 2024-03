Catania ai play off con passo da play out: cosa dice il regolamento

Intanto, oggi, sfida all'Avellino

CATANIA – L’euforia della finalissima di Coppa Italia, centrata la settimana scorsa contro il Rimini, è durata giusto il tempo di ritrovarsi a fare i conti con la realtà: in campionato il Catania arranca imprigionato in una sorta di sortilegio dal quale non riesce a venir fuori già dall’inizio della stagione.

Nel match di ora di pranzo della domenica successiva, il pari casalingo col Monterosi, penultimo in graduatoria, ha certificato un cammino che nel Girone C di Serie C continua a fare segnare il passo. Quindicesimo posto in classifica, il primo utile ad evitare i play out con la Turris alle spalle di appena 6 punti.

L’accesso ai play off

L’essere riusciti ad approdare in finale di Coppa – in un percorso che nelle sfide secche ha visto i rossoazzurri imporsi con un carattere ed una personalità sconosciute in campionato – ha permesso al Catania di passare direttamente alla fase finale dei play off. Questo perché il regolamento assegna alla vincitrice del trofeo automaticamente un posto tra le big che si contenderanno il salto in cadetteria. Essendo il Padova (avversario nella doppia sfida del 19 marzo e del 2 aprile) già pienamente dentro i play off nel suo Girone e dovendo comunque assegnarsi un posto ai play off, gli etnei ci rientreranno a prescindere dal risultato che maturerà dai due match di andata e ritorno.

Ma c’è un asterisco. Quello scritto in calce sul regolamento: detta in soldoni, se per una sciagura sportiva il Catania dovesse farsi risucchiare nell’inferno dei play out, avrebbe vanificato tutto non potendo partecipare agli spareggi finali per la promozione in B. Una opzione che non rientra certo nei sogni e nei piani della società e men che meno della tifoseria ma che a nove partite dalla fine non può essere sottovalutato.

Sfida all’Avellino

Oggi pomeriggio, intanto, nel turno infrasettimanale si scende in campo ad Avellino, fischio d’inizio fissato alle ore 18.30. Mister Cristiano Lucarelli ha convocato 21 giocatori e dovrà rinunciare a Chiricò alle prese con una fascite plantare.

La lista dei disponibili partiti ieri per la Campania: 2 Curado , 3 Haveri , 6 Ndoj , 7 Tello , 8 Sturaro , 9 Costantino, 12 Torrisi , 13 Bouah , 14 Kontek , 19 Peralta , 22 Furlan , 23 Welbeck , 27 Castellini , 28 Celli , 30 Cicerelli , 31 Chiarella , 33 Zammarini , 46 Monaco , 77 Marsura , 90 Cianci , 95 Albertoni.

[Foto: Catania Fc]