Catania Air Show: lungomare di Ognina chiuso al traffico nel weekend

L'evento con le Frecce Tricolori il 3 e 4 maggio

CATANIA – In occasione del Catania Air Show Frecce Tricolori, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio, l’Ufficio Traffico Urbano ha disposto la chiusura al traffico di un tratto del lungomare di Ognina. La pedonalizzazione interesserà viale Ruggero di Lauria, piazza Franco Battiato (ex Nettuno) e viale Artale Alagona.

La chiusura sarà in vigore sabato 3 maggio dalle 14 alle 19.30 e domenica 4 maggio dalle 10 alle 20. L’area pedonale permetterà al pubblico di assistere in sicurezza all’evento organizzato da Aero Club Catania e Aeronautica Militare in piazza Franco Battiato.

Divieti di transito e deroghe

L’ordinanza prevede, negli stessi orari, il divieto di transito anche su via Testa e via del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno. Il divieto si estende a tutti i veicoli, ad eccezione di residenti, mezzi di polizia e soccorso, veicoli per la raccolta rifiuti, velocipedi, taxi, veicoli diretti a strutture alberghiere nell’area e veicoli diretti al parcheggio Europa e ai porti Rossi e Ognina.

Per agevolare l’afflusso delle migliaia di persone attese, anche da fuori città, il Comune ha predisposto aree di parcheggio per pullman presso Le Ciminiere, per auto in via Aci Castello vicino al centro commerciale e la piena disponibilità del parcheggio della stazione ferroviaria. Saranno inoltre dislocati bagni chimici sul lungomare e impiegati volontari della protezione civile, in supporto alla polizia locale.

Potenziamento dei trasporti pubblici

Su richiesta del sindaco Enrico Trantino, per incentivare l’uso dei mezzi pubblici, domenica 4 maggio dalle ore 14 sarà potenziata la linea bus 935 e aumentata la frequenza della metropolitana. Inoltre, in occasione della partita del Catania FC prevista per le ore 20, la metropolitana prolungherà l’orario di apertura fino alle 23.30.