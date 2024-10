Il taglio del nastro

CATANIA – Ha aperto i battenti l’edizione 2024 della Fiera dei Morti che anche quest’anno si tiene nel parcheggio scambiatore Fontanarossa dell’Amts, fino al prossimo 4 novembre.

L’avvio delle attività del tradizionale mercato all’aperto, che accompagna il periodo della festa di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, è avvenuto alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino, del presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, della consigliera Alessia Trovato, dell’assessore Giovanni Petralia, del presidente Francesco Valenti e diversi consiglieri del sesto municipio.

Il sito scelto

“Un sito, questo di Fontanarossa, la cui funzionalità è ormai sperimentata – ha detto l’assessore Gelsomino, dopo avere tagliato il nastro inaugurale della Fiera che accoglie 150 stand di operatori commerciali provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori Regione -. Quest’anno la soddisfazione è stata ancora maggiore”.

Questo perché, spiega Gelsomino, il Comune è riuscito “a superare ostacoli imprevisti che si sono presentati all’ultimo istante in fase di affidamento dell’organizzazione della fiera per vendita di prodotti tipici e artigianali di ogni genere, a cominciare dai giocattoli per bambini ma anche dell’abbigliamento invernale”.

Lo spazio mercatale

“Nello spazio mercatale – ha aggiunto l’assessore alle attività produttive della giunta Trantino – abbiamo anche un’ampia area food per le degustazioni dei prodotti tipici locali, uno spazio per i giochi dei bambini e una postazione di primo soccorso per le eventuali emergenze”.

La tradizionale manifestazione fieristica rimarrà aperta, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9 alle 24 e nei giorni feriali, dalle 9 alle 22.30.