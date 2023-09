Catania, è il giorno di Altavilla: “Attenzione massima su tutti i fronti”

VIDEO. Si è insediato il nuovo Comandante provinciale

1' DI LETTURA

CATANIA – “Mi permetto di dire a voi giornalisti: siamo dalla stessa parte della barricata perché parliamo alla gente”. Il Colonnello Salvatore Altavilla è il nuovo Comandante provinciale dei carabinieri di Catania.

Si è insediato ufficialmente questa mattina incontrando la stampa e rilanciando quello che è un manifesto di intenti e di interventi da portare avanti sulla scia dei suoi predecessori.

Il Colonnello ha toccato i temi inevitabilmente più attuali in città e sul comprensorio. Dalla criminalità minorile alla violenza di genere. Fino alla lotta alla mafia: in quello che rimane un “territorio delicato complesso”.

“Massima attenzione”

“Porremo attenzione alla criminalità minorile così come alla violenza di genere: sono fatti che impongono interventi immediati e noi ci saremo”, ha spiegato.

E, poi, sul fronte della criminalità organizzata: “A Catania e in provincia, la criminalità organizzata ha una identità che difficilmente si riscontra in altre parti d’Italia e tante volte lavora in sinergia. Ci sono clan che convivono e c’è una pax che è precaria e labile che potrebbe però cessare da un momento all’altro: sono uniti nell’interesse degli affari”.

Corruzione e collaborazione

“Punteremo i riflettori anche sulla corruzione: se tante volte la pubblica amministrazione non funziona è anche per via della corruzione.

Abbiamo un assetto di carabinieri che non è in pieno organico: sono in corso arruolamenti che riguarderanno anche Catania ma non abbiamo carenze specifiche rispetto al territorio nazionale. Ribadisco: abbiamo l’obbligo di stare accanto alla gente. E, personalmente, auspico un lavoro da svolgere anche con le altre forze di polizia”.

Il Colonnello Altavilla arriva dalle esperienze (tra le altre) di Bagheria, Caltanissetta, Palermo: dalla Sicilia occidentale e centrale a quella orientale. Quasi un chiudere un cerchio in un territorio che non ammette cali d’attenzione, sul fronte della criminalità, da parte di nessuno.