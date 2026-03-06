Perché è stato disposto il provvedimento alla società che opera al Porto

CATANIA – “Non si può pensare che per una società sia quasi una comodità avere un mafioso o comunque un soggetto con gravi precedenti penali nel proprio assetto o tra i propri dipendenti”. Le parole sono del procuratore di Catania Francesco Curcio. Giunte al termine della conferenza stampa nella quale sono state illustrate le ragioni che hanno portato all’amministrazione giudiziaria disposta per un anno nei confronti della Europa Servizi Terminalistici. Meglio conosciuta come Est, società che opera nella movimentazione dei container nel porto etneo e in altri scali siciliani.

Economia e legalità

“Deve passare il principio della tolleranza zero”, ha aggiunto Curcio incontrando i giornalisti e sottolineando come il provvedimento emesso dal Tribunale di Catania, sezione Misure di prevenzione, rappresenti anche un monito per le imprese. “È un segnale molto importante”.

L’amministrazione giudiziaria è uno strumento introdotto e rafforzato nel 2017 e utilizzato con cautela nei confronti delle aziende ritenute in qualche modo condizionate da ambienti criminali. Non sono molti, infatti, i casi in cui si ricorre a questa misura. Uno dei pochi riguarda appunto la Est.

Amministrazione giudiziaria: di cosa si tratta

Di cosa si tratta? Non di un sequestro dell’azienda, ma della sostituzione temporanea degli amministratori con un amministratore giudiziario nominato dal tribunale. L’obiettivo è proteggere l’attività imprenditoriale da possibili infiltrazioni criminali e riportarla pienamente in un perimetro di legalità. L’impresa continua a operare, ma sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

Il provvedimento viene considerato particolarmente incisivo anche dagli investigatori. Il generale della Guardia di Finanza Marco Filipponi ha spiegato che si tratta di uno strumento pensato con un intento specifico. “È una misura molto incisiva, finalizzata proprio a rimuovere le ingerenze criminali all’interno delle società”, ha detto.

Nel caso della Est, ha aggiunto il generale delle Fiamme gialle, si tratta di una realtà che svolge un ruolo strategico nello scalo marittimo. “L’obiettivo è restituire la società alla legalità, eliminando le situazioni di condizionamento da parte della criminalità e impedendo che determinate condotte possano agevolare attività illecite”.

Le indagini sulla Est

A ricostruire il percorso investigativo è stato il colonnello della Finanza Diego Serra. “Le indagini sono partite con l’obiettivo di dimostrare l’esistenza di un traffico di sostanze stupefacenti attraverso il porto di Catania”, ha spiegato.

“Una prima fase investigativa ha portato all’emissione di misure cautelari nei confronti di presunti trafficanti. Successivamente – ha aggiunto Serra – gli investigatori hanno approfondito i rapporti tra questi soggetti e la società che gestisce la movimentazione dei container nello scalo etneo”.

Il porto di Catania

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, alcuni dipendenti operavano stabilmente nell’area portuale e avrebbero sfruttato la loro posizione per favorire l’ingresso di droga. “La loro presenza all’interno del porto consentiva di muoversi liberamente e di utilizzare strumenti e mezzi messi a disposizione dall’azienda per portare avanti attività illecite”, ha spiegato Serra.

Dalle indagini è emerso anche il sistema di compensi per il recupero della droga dai container. “Prestavano servizio per diversi gruppi criminali interessati a far arrivare sostanze stupefacenti attraverso il porto”, ha insistito Serra, aggiungendo che “in cambio dell’estrazione della droga dai container percepivano una percentuale che poteva variare indicativamente tra il 20% e il 40% del carico”.