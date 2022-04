Catania, amnesia la droga più venduta: take away a Picanello

I Lupi dei Carabinieri hanno arrestato un pusher con il reddito di cittadinanza.

CATANIA – L’amnesia è una delle droga più richieste e vendute a Catania. Ultimamente era emerso che tra gli ‘narcos’ specializzati in questa tipologia di stupefacente ci fosse Salvuccio Jr Lombardo, poi finito in manette nel blitz Minecraft. Diversi pentiti – tra cui il neo collaboratore Carmelo Liistro – lo hanno fotografato come un po’ il monopolista dello smercio di ‘amnesia’. Ma nonostante il suo arresto, questo particolare tipo di droga è ancora in giro. E i carabinieri hanno scoperto una sorta di take away dello spaccio in via Galati a Picanello gestito da un 49enne con il reddito di cittadinanza.



I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza di reato il 49enne, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una soffiata ha portato i “Lupi” a casa del pusher.

Gli input investigativi hanno portato i militari a ricostruire il modus operandi dello spacciatore. Che riceveva a casa i clienti, ma aveva anche organizzato consegne a domicilio con la bicicletta elettrica. Ed è proprio al suo rientro che i ‘Lupi’ hanno notato il 49enne depositare qualcosa in un vaso posto all’ingresso. I carabinieri hanno approfittato della porta lasciata aperta e hanno fatto irruzione nell’abitazione che è stata posata al setaccio.

Su una credenza i militari hanno trovato un barattolo di vetro contenente circa 25 grammi di marijuana “amnesia”, un bilancino di precisione e il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi.

I ‘Lupi’ però hanno voluto svolgere un’accurata ispezione nella fioriera. E così hanno scoperto che il 49enne avrebbe ingegnosamente procurato un foro nella porta d’ingresso per poter muovere la sostanza stupefacente dall’interno, sfruttando il vaso appoggiato alla porta. Uno stratagemma per non essere visto. Nella fioriera sono stati trovati tre ulteriori contenitori in plastica contenenti un involucro con 11 grammi di cocaina in pietra e 32 dosi di amnesia già pronte per la vendita al dettaglio.



Il 49enne è detenuto nel carcere di Piazza Lanza dopo la convalida dell’arresto. Inoltre è stata avviata la procedura per la revoca della fruizione del reddito di cittadinanza.